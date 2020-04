Deutsche Anleihen: Kurse drehen in die Gewinnzone

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach anfänglichen Verlusten leicht in die Gewinnzone gedreht.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 172,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,48 Prozent.

Zunächst waren die Anleihen noch angesichts robuster Aktienmärkte und einer wachsenden Zuversicht an den Finanzmärkten etwas gefallen. Für einen Hoffnungsschimmer sorgten Neuigkeiten zu einem möglichen Covid-19-Wirkstoff in der Erprobung. Bei einer Studie hatte das Präparat Remdesivir des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences nach einem Bericht gute Wirkung bei Patienten gezeigt. US-Präsident Donald Trump will die USA darüber hinaus in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen.

Die Anleihen machen die Kursverluste dann aber wieder wett und drehten am Vormittag leicht in die Gewinnzone. Bundesbankpräsident Jens Weidmann merkte an, es sei derzeit noch nicht absehbar, ob die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die konjunkturellen Auswirkungen der Virus-Krise ausreichend seien. Eine extreme Expansion der Staatshaushalte könne aber nicht dauerhaft fortgesetzt werden, sagte Weidmann am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg.

In Italien gerieten die Renditen besonders deutlich unter Druck. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich erneut für mehr Solidarität mit Italien und Spanien ausgesprochen. Die reicheren Länder hätten eine besondere Verantwortung. "Wir brauchen Finanztransfers und Solidarität, und sei es nur, damit Europa durchhält", sagte Macron der "Financial Times"./jsl/jkr/jha/