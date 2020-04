Deutsche Anleihen: Konsolidierung nach Vortagsgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag haben deutsche Anleihen am Donnerstag etwas nachgegeben.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 172,39 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,44 Prozent.

Anleihen wurden etwas von den Indikationen des Aktienmarktes belastet. Nach den starken Verlusten am Vortag deutet sich beim Dax vorbörslich eine Erholung an. Wie weit diese tragen wird, bleibt aber abzuwarten. Am Nachmittag dürften neue US-Konjunkturdaten zur Arbeitslosigkeit die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft unterstreichen. "Die Welle von Anträgen auf US-Arbeitslosenhilfe dürfte mit unverminderter Wucht weiterrollen", heißt es in einem Kommentar der LBBW.

Doch damit nicht genug. Nach dem historisch schwachen Empire State Index am Mittwoch dürfte der Philadelphia Fed Index ebenfalls in die Knie gehen. Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba rechnet mit einem "erneuten Einbruch". Am Vormittag gibt es zudem noch Daten zur Industrieproduktion im Euroraum, die ebenfalls gesunken sein dürften. Allerdings sind die Daten noch für Februar und bilden die Auswirkungen der Corona-Pandemie daher nur bedingt ab./mf/jkr/jha/