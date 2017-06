Deutsche Anleihen: Kaum verändert - Britische Anleihen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen habe sich am Freitag nur wenig bewegt.



Das Wahl-Desaster der regierenden Konservativen in Großbritannien konnte bisher keine Flucht in sichere Anlagen auslösen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im September fiel am Morgen um 0,03 Prozent auf 165,03 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,25 Prozent.

Kursverluste gab es hingegen bei britischen Staatspapieren. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Bei Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren legte die Rendite am Morgen um drei Basispunkte zu auf 1,06 Prozent. Bei den Anleihen aus Ländern der Eurozone gab es ähnlich wie bei Bundesanleihen nur vergleichsweise wenig Bewegung.

Die politische Lage in Großbritannien dürfte weiter das bestimmende Thema am Rentenmarkt bleiben. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/bgf/fbr