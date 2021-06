Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start in Feiertagshandel

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel die Gewinne vom Vortag verteidigt.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag zuletzt bei 170,14 Punkten und damit auf dem Niveau vom Mittwochabend. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag unverändert bei minus 0,20 Prozent. Da am Donnerstag in vielen Bundesländern Feiertag ist, rechnen Händler zunächst mit einem ruhigen Handel.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die den Markt bewegen könnten. Am Vormittag werden in der Eurozone Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht und am Nachmittag stehen in den USA mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda./zb/jha/