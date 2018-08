Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 162,58 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls wenig verändert mit 0,37 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone startete der Anleihehandel ruhig.

Zur Wochenmitte dürften die Impulse durch Konjunkturdaten eher schwach ausfallen. In Deutschland wurden zwar Zahlen zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. An den Finanzmärkten sorgen diese jedoch nur selten für Bewegung. In den USA stehen Wachstumsdaten zum zweiten Quartal auf dem Programm. Es handelt sich aber lediglich um detailliertere Daten auf Basis einer zweiten Schätzung./bgf/jkr/fba