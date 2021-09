Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag stabil in den Handel gegangen.



Am Morgen lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf Vortagsniveau bei 171,75 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,32 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt ruhig.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationszahlen erwartet. Analysten rechnen mit einer leichten Abschwächung der aktuell hohen Inflation. Die Teuerung hat große Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die jedoch schon zu erkennen gegeben hat, den derzeitigen Inflationsschub als vorübergehende Entwicklung zu betrachten und geldpolitisch nicht reagieren zu wollen./bgf/jha/