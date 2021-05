Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag zu Handelsbeginn kaum von der Stelle bewegt.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 168,83 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,11 Prozent. Das am Mittwoch erreichte Zweijahreshoch von minus 0,07 Prozent hat sich damit etwas entfernt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet. Beitragen dürfte die weniger kritische Corona-Lage, die auch von der in der EU mittlerweile zügiger verlaufenden Impfkampagne begünstigt wird./bgf/jsl/jha/