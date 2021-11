Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 169,30 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,17 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt ruhig.

Zur Wochenmitte steht die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung