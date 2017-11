Deutsche Anleihen: Jamaika-Aus stützt Kurse nur leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag nur wenig vom dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen profitiert.



Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 162,97 Punkte. Zu Handelsbeginn war der Future noch bis auf 163,16 Punkte geklettert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel zuletzt auf 0,36 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen etwas nach.

Am späten Sonntagabend hatte sich die FDP aus den Sondierungsgesprächen mit Union und Grünen verabschiedet. Die wochenlangen Bemühungen um eine Regierungsbildung scheinen damit gescheitert zu sein. Die SPD lehnt den Eintritt in eine große Koalition weiterhin ab. Die politischen Verhältnisse in der größten Volkswirtschaft der Eurozone sind somit unübersichtlich geworden.

"Die Finanzmärkte gehen jedoch offenbar nur von einer Unsicherheitsphase aus", begründete Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, die verhaltenen Kursausschläge. Schließlich gebe es in Deutschland nicht die Gefahr, dass eine antieuropäische Partei an Einfluss gewinne. Zudem stehe die deutsche Wirtschaft gut da./jsl/he