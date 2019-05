Deutsche Anleihen zu Handelsbeginn im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 166,60 Punkte an. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,07 Prozent.

An den anderen europäischen Rentenmärkten fielen die Renditen ebenfalls. Auch in Großbritannien gingen sie zurück. Die britische Premierministerin Theresa May hatte in einer Rede am Vortag überraschend eine Abstimmung über ein mögliches zweites Brexit-Referendum in Aussicht gestellt. Am Mittwoch will sie über ihren neuen Plan informieren.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. Allerdings veröffentlicht die amerikanische Notenbank Fed am Abend (MESZ) ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs./elm/bgf/mis