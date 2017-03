Deutsche Anleihen: Gewinne vor US-Zinsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zugelegt.



Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Handelsgeschehen, weil auf die Entscheidungen der Fed gewartet werde. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,35 Prozent auf 160,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,40 Prozent.

Am Abend wird die US-Notenbank voraussichtlich ihre dritte Zinsanhebung nach der Finanzkrise 2008 beschließen. Analysten und Anleger rechnen fest damit, weil aus der Notenbank bereits starke Hinweise darauf kamen. Anschließend wird die Fed-Vorsitzende Janet Yellen den geldpolitischen Kurs vor der Presse erläutern. Im Zentrum des Interesses steht die kurzfristige Ausrichtung in diesem Jahr. Bisher signalisiert die Notenbank für 2017 drei Zinsanhebungen.

Außerdem blicken Anleger auf die Parlamentswahl in den Niederlanden. Viele Beobachter sehen in der Wahl vor allem einen Stimmungstest für die nahende Präsidentschaftswahl in Frankreich. Von besonderem Interesse wird sein, wie stark populistische Kräfte abschneiden. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders gilt in der Parteienlandschaft aber als weitgehend isoliert, weshalb eine Regierungsbeteiligung unwahrscheinlich ist.