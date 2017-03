Deutsche Anleihen: Fester - fallende Ölpreise stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, stieg bis zum Abend um 0,30 Prozent auf 159,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,448 Prozent.

Händler verwiesen auf die merklich gefallenen Ölpreise. Das Opec-Land Saudi-Arabien hat seine Fördermenge trotz eines laufenden Programms zur Produktionskürzung nach eigenen Angaben im Februar wieder spürbar erhöht. Fallende Ölpreise könnten den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) vermindern, über einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nachzudenken. Die US-Notenbank dürfte an diesem Mittwoch jedoch ihre Leitzinsen anheben. Spannend wird jedoch, welche Hinweise Notenbankchefin Janet Yellen auf die künftige Geldpolitik gibt.

Auch die Parlamentswahl in den Niederlanden, die ebenfalls am Mittwoch stattfindet, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Zwar gelten populistische Kräfte in der Parteienlandschaft als isoliert, was eine Regierungsbeteiligung sehr unwahrscheinlich macht. Beobachter werten die Wahl aber als eine Art Stimmungstest vor der nahenden Präsidentschaftswahl in Frankreich./jsl/bgf/edh