Deutsche Anleihen: Fester - Trump-Politik verunsichert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 162,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,444 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Ein skeptischerer Blick auf die Politik von US-Präsident Donald Trump habe die Suche nach Sicherheit ausgelöst, sagten Händler. Das Einreisedekret des US-Präsidenten Donald Trump für Menschen aus einigen muslimischen Ländern habe Investoren verunsichert.

Die Inflation in Deutschland ist im Januar auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren gestiegen. Die Jahresinflationsrate legte von 1,7 Prozent im Vormonat auf 1,9 Prozent zu. Allerdings hatten Volkswirte im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf 2,0 Prozent erwartet./jsl/he