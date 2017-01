Deutsche Anleihen: Fester - Schwache US-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum frühen Abend um 0,10 Prozent auf 161,83 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,46 Prozent.

Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA stützten die Festverzinslichen etwas. Die US-Wirtschaft war im vierten Quartal deutlich schwächer gewachsen als noch im Vorquartal. Die Wirtschaftsleistung (BIP) legte auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent zu - nach 3,5 Prozent im Vorquartal. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,2 Prozent erwartet. Zudem waren die Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember überraschend gesunken.

Beobachter sprachen zudem von einer Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten. Robuste Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone belasteten in diesem Umfeld die Festverzinslichen nicht. So hatte sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 im Dezember mehr als erwartet beschleunigt. Zudem war die Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen stärker gestiegen als im Vormonat./jsl/he