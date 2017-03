Deutsche Anleihen: Fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag fester tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 160,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,39 Prozent.

Starke Impulse am Anleihemarkt gab es zunächst nicht. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zum Verbrauchervertrauen und dem Häusermarkt auf dem Kalender. In den USA äußert sich zudem Notenbankchefin Janet Yellen - allerdings zu einem Thema, das eher nicht auf geldpolitische Äußerungen schließen lässt.

Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Besonders stark war der Renditerückgang bei griechischen Staatsanleihen. Am Montag hatte ein Sprecher der EU-Kommission von "signifikanten Fortschritten" bei den Gesprächen von Griechenland mit seinen Gläubigern gesprochen./jsl/bgf/fbr