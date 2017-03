Deutsche Anleihen: Fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag fester tendiert.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,22 Prozent auf 164,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,33 Prozent.

Die Unsicherheit mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen bleibt hoch und stützt deutsche Bundesanleihen. In der Krise um den Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon hat der Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, eine eigene Kandidatur ausgeschlossen. Juppé gehört wie Fillon den konservativen Republikanern an. Die Aussichten von Juppé in die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen einzuziehen und gegen die Chefin des Front National, Marine Le Pen, zu gewinnen, gelten als deutlich höher als die von Fillon. Anleger bevorzugen daher deutsche Bundesanleihen. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen stiegen an.

Robuste Konjunkturdaten aus dem Euroraum belasteten die Anleihen in diesem Umfeld nicht. Der vom Forschungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone stieg auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Der Indikator stieg im März gegenüber dem Vormonat um 3,3 Punkte auf 20,7 Zähler. Analysten hatten im Mittel mit lediglich 18,5 Punkten gerechnet./jsl/jkr/stb