Deutsche Anleihen: Fester

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,30 Prozent auf 163,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,22 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten robusten US-Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So war das Konsumklima der Universität von Michigan auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen. Zudem war die Zahl der Verkäufe neuer Häuser im November überraschend deutlich geklettert.