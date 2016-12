Deutsche Anleihen: Fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 163,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 0,25 Prozent.

Händler sprachen von einem impulsarmen vorweihnachtlichen Handel. Am Nachmittag werden noch Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone und zum Verkauf bestehender Häuser in den USA veröffentlicht. Einen entscheidenden Einfluss dürften die Zahlen laut Dirk Gojny, Analyst bei der Nationalbank, nicht haben. Allerdings dürfte Griechenland ebenso Thema bleiben wie die Rekapitalisierung der italienischen Banken. Am Mittwoch gingen die Renditen am italienischen Anleihemarkt jedoch zurück./jsl/bgf/jha/