Deutsche Anleihen: Etwas schwächer zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas schwächer tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 163,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,22 Prozent. Der Handel nach den Feiertagen verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember veröffentlicht./jsl/zb