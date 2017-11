Deutsche Anleihen: Etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 162,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,37 Prozent.

Etwas belastet wurde der Anleihemarkt durch den robusten Aktienmarkt. Der Dax war erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Zudem waren am Dienstag robuste Wachstumsdaten für die gesamte Eurozone veröffentlicht worden. Insgesamt verlief der Handel am Anleihemarkt aber in eher ruhigen Bahnen.

Deutlich gesunken sind die Anleiherenditen in Italien. Zuletzt hatte sich das wirtschaftliche Bild für Südeuropa weiter aufgehellt. Die Bonität von Italien wurde angehoben und ein neues Wahlrecht verabschiedet, dass die Aussichten für populistische Parteien erschwert.

Bei der am Abend anstehenden Zinsentscheidung in den USA wird nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet. Diese wird erst im Dezember erwartet. Der Markt schaut derzeit vielmehr auf die Nachfolgeregelung für Notenbankchefin Janet Yellen. Laut Medienberichten will US-Präsident Donald Trump am Donnerstag seinen Vorschlag veröffentlichen./jsl/jkr/tos