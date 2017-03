Deutsche Anleihen: Etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 161,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,332 Prozent.

Der Bund-Future knüpft damit an die Kursgewinne der vergangenen Tage an. Am Donnerstag hatten die in Deutschland und Spanien im März stärker als erwartet gefallene Inflationsraten die Anleihen gestützt. An diesem Freitag werden die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Auch hier wird ein Rückgang prognostiziert. Der Druck auf die EZB, über einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nachzudenken, wird also geringer./jsl/fbr