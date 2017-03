Deutsche Anleihen: Etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt europäischer Staatsanleihen wurde am Montag zunächst unterbrochen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 159,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,47 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zuletzt hatte die Spekulation auf eine künftige straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) den Renditen für Bundesanleihen Auftrieb gegeben und die Kurse im Gegenzug belastet. Anleger blicken zunehmend auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden. Eine Leitzinsanhebung gilt fast schon als ausgemachte Sache. Die Anleger erhoffen sich daneben aber Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs.

Gefallen hingegen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Die schottische Regierung strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie wolle das Parlament in Edinburgh in der kommenden Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Montag. Die Volksabstimmung soll zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden. Eine mögliche Abstimmung würde dann also während der Brexit-Verhandlungen ablaufen./jsl/tos/fbr