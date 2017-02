Deutsche Anleihen: Etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,08 Prozent auf 165,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,21 Prozent. Die Rendite für zweijährige Bundesanleihen erreichte am Vormittag kurzzeitig ein neues Rekordtief bei minus 0,97 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. "Insgesamt dürfte ein vergleichsweise ruhiger Wochenausklang bevorstehen", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Die Stimmung in den italienischen Unternehmen ist im Februar auf den höchsten Wert seit neun Jahren gestiegen. Die Daten sorgten aber nicht für Bewegung am Anleihemarkt. In Italien stiegen die Renditen entgegen dem europäischen Trend etwas.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Neubauverkäufen und zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht./jsl/jkr/stb