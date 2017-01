Deutsche Anleihen: Etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas fester tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 162,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,28 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Kursverluste an den Aktienmärkten hätten die Festverzinslichen gestützt, sagten Händler. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten wirkten sich hingegen kaum auf den Anleihemarkt aus. So sind die deutschen Exporte im November stärker gestiegen als erwartet. Auch die Gesamtproduktion legte im November zu. Sie blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Unterm Strich lieferten die Daten Hinweise, dass die Konjunktur im letzten Quartal 2016 an Fahrt gewonnen habe, kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der Bank Ing-Diba. Zudem verbesserte sich die Anlegerstimmung in der Eurozone deutlich. So stieg das von Sentix erhobene Konjunkturbarometer auf den höchsten Stand seit August 2015./jsl/jkr/fbr