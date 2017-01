Deutsche Anleihen: Etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag im Nachmittagshandel ins Plus gedreht.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,12 Prozent auf 163,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,24 Prozent.

Die Risikoaufschläge für südeuropäische Länder legten spürbar zu. Besonders deutlich war der Anstieg in Portugal, wo die Rendite um 0,14 Prozentpunkte auf 3,997 Prozent zulegte. Auch in Italien und Spanien gingen die Renditen nach oben.

In der Eurozone mehren sich die Anzeichen für eine anziehende Inflation. So waren die Erzeugerpreise im November im Jahresvergleich mit plus 0,1 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat erstmals seit dreieinhalb Jahren gestiegen. Volkswirte hatten hingegen einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich gewöhnlich mit zeitlicher Verzögerung auf die Gesamtinflation aus. Die Inflationsrate in der Eurozone hatte laut Daten vom Mittwoch mit 1,1 Prozent den höchsten Wert seit über fünf Jahren erreicht./jsl/tos/he