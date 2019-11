Deutsche Anleihen: Erneut deutliche Kursverluste - Zuversicht im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag deutlich gefallen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,32 Prozent auf 170,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,31 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Wie schon zu Wochenbeginn sorgte abermals Optimismus, die USA und China könnten sich im Handelsstreit annähern, für Belastung bei als sicher empfundenen Anlagen. Auslöser waren mehrere Presseberichte. Das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" hatten berichtet, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt prüften, im Rahmen eines Teilabkommens einige der erhobenen Strafzölle zurückzunehmen.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Festverzinslichen. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hatte sich im Oktober überraschend deutlich aufgehellt. Die Furcht, dass sich die Schwäche in der Industrie stärker auf den Dienstleistungssektor überträgt, wurde so gedämpft. "Damit sollte auch im vierten Quartal das Nicht-Verarbeitende Gewerbe eine Stütze für das US-Wachstum sein", kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "In Bezug auf die US-Notenbank werden Zinssenkungserwartungen tendenziell verdrängt."/jsl/he