Deutsche Anleihen: Deutliche Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Freitag deutlich nachgegeben.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,35 Prozent auf 179,04 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen stieg auf minus 0,71 Prozent. Auch in den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zudem schaut der Markt etwas optimistischer auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend gesagt, dass ein baldiges Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinging geplant sei.

Am späten Donnerstagabend hatte der Bund-Future noch ein neues Rekordhoch bei 179,66 Punkten erreicht. Jüngster Preistreiber waren Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Ratsmitglied Olli Rehn hatte sich für eine deutliche Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen aus der Bauwirtschaft und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht./jsl/bgf/zb