Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Robuste Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag deutlich gefallen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,54 Prozent auf 164,66 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,05 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen deutlich zu.

Die gestiegene Zuversicht an den Märkten stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Industrieproduktion in der Eurozone hatte sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Zudem waren trotzt des Handelskriegs mit den USA die chinesischen Exporte im März stärker gestiegen als erwartet. Auch die Kursgewinne an den Aktienmärkten belasteten die Anleihen./jsl/he