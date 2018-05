Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Gegenbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich unter Druck geraten.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 158,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,56 Prozent.

Am Montag hatte der Bund-Future noch von der sich abzeichnenden Regierungsbildung in Italien profitiert. Die Aussicht auf eine schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik der eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega hatte an den vergangenen Handelstagen für Verunsicherung gesorgt. Am Dienstag setzte jedoch eine merkliche Gegenbewegung ein. Auch die Risikoaufschläge für italienische Anleihen gingen zurück. Die Rendite zehnjährige italienischer Anleihen fiel um sechs Basispunkte auf 2,311 Prozent.

Am Montag hatten die koalitionswilligen Parteien Fünf-Sterne und Lega dem italienischen Staatspräsident Sergio Mattarella den Juristen und Politik-Neuling Giuseppe Conte als Regierungschef vorgeschlagen. Wann der Präsident eine Entscheidung über die Regierung treffen will, ist unklar. Er muss den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen.

"Italien alarmiert", hieß es im Morgenkommentar des Bankhauses Metzler. Die sich abzeichnende Regierungskoalition löst in der EU und an den Finanzmärkten Sorgen aus. "Italien steht weiterhin im Mittelpunkt, wobei sich der Marktfokus auf die Umsetzung der ehrgeizigen Koalitionspläne und deren potenzielle Minister richtet", kommentierten Anleiheexperten der Commerzbank.

Am Anleihemarkt dürfte die Entwicklung in Italien der entscheidende Impulsgeber für den weiteren Handel bleiben. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm./jsl/jkr/tos