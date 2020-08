Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich unter Druck geraten.



Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 176,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,44 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Industrieunternehmen in der Eurozone hatten sich im Juni weiter von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Industrieproduktion stieg um 9,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Entwicklung lag allerdings unter den Erwartungen von Analysten, die im Mittel einen Zuwachs um 10,0 Prozent erwartet hatten. Die Zuversicht an den Märkten mit Blick auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung ist gestiegen. Händler sprachen von einem größeren Risikoappetit, der die Anleihen schon an den vergangenen Tagen belastet habe.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli zudem stärker gestiegen als erwartet. Im Jahresvergleich legte das Preisniveau um 1,0 Prozent zu. Im Juni hatte die Inflationsrate nur bei 0,6 Prozent gelegen und war im Mai mit 0,1 Prozent nur knapp an der Nullmarke vorbeigeschrammt. Analysten hatten einen moderateren Anstieg erwartet. Eine steigende Inflation könnte die US-Notenbank von weiteren Lockerungen ihrer Geldpolitik abhalten, was tendenziell die Anleihen belastet./jsl/he