Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Höhenflug der vergangenen Handelstag sind die Kurse deutscher Staatsanleihen am Dienstag deutlich unter Druck geraten.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zuletzt um 0,36 Prozent auf 173,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,35 Prozent.

Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich und die als sicher geltenden Staatsanleihen waren weniger gefragt. Die Unsicherheit wegen der Ausbreitung des Coronavirus hält aber an. Zuletzt ist die Zahl der Erkrankungen weiter gestiegen. Erstmals wurde auch ein Fall in Deutschland bestätigt.

Zwar sorgt nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten die weltweite Vernetzung und der stark gestiegene Tourismus potenziell für eine raschere Übertragung des Virus auf andere Länder. Allerdings seien die gegenwärtigen medizinischen Möglichkeiten deutlich weiter fortgeschritten als bei Pandemien der Vergangenheit. "Daher rechnen wir derzeit nicht damit, dass es zu gravierenden und anhaltenden ökonomischen Folgen kommt", heiß es in dem Ausblick./jsl/he