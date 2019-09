Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich unter Druck geraten.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend um 0,78 Prozent auf 177,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,59 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern in Europa gaben die Anleihekurse nach. Marktteilnehmer erklärten dies mit der insgesamt besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Sichere Anlagen, zu denen Bundesanleihen gezählt werden, seien deshalb weniger gefragt gewesen.

Ein Grund für die bessere Marktstimmung ist die Ankündigung durch die USA und China, bald wieder über die Beilegung ihres Handelsdisputs reden zu wollen. Hinzu kommt, dass sich das britische Parlament mit Kräften gegen den harten Brexit-Kurs der Regierung zur Wehr setzt. Ein EU-Austritt des Landes ohne Anschlussvereinbarung wird damit unwahrscheinlicher. Als dritter die Anleger beruhigender Faktor wird die Bildung einer neuen Regierung in Italien genannt. Neuwahlen, die stets Unsicherheit mit sich bringen, können damit vorerst vermieden werden.

Am Nachmittag stützten robuste Konjunkturdaten die Zuversicht. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hatte sich im August deutlich stärker aufgehellt als erwartet. Zudem hat die US-Industrie im Juli deutlich mehr Aufträge erhalten als prognostiziert. /jsl/fba