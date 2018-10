Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - geopolitische Verunsicherung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag angesichts hoher geopolitischer Unsicherheiten deutlich zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,33 Prozent auf 159,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,41 Prozent.

Erneut zugespitzt hat sich die Lage am italienischen Anleihemarkt. Die EU-Kommission hatte in einem historisch einmaligen Vorgang die Haushaltspläne Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen. "Die italienische Regierung verstößt offen und bewusst gegen die eingegangenen Verpflichtungen", sagte EU-Kommissar Vladis Dombrovskis. Jetzt muss die Regierung den Haushaltsentwurf innerhalb von drei Wochen erneut vorlegen.

Die italienische Regierung will aber trotz der Zurückweisung ihrer Haushaltspläne keine Änderungen daran vornehmen. "Es ändert sich nichts, die Herren der Spekulation mögen abtreten, es gibt keinen Weg zurück", sagte Vize-Premier Matteo Salvini bei einem Besuch in Bukarest laut Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag. Die EU-Kommission würde nicht eine Regierung, "sondern ein Volk attackieren". Die Renditen von italienischen Staatsanleihen legten daraufhin gegen den Markttrend in der Eurozone zu. Sie stiegen um 0,10 Prozentpunkte auf 3,581 Prozent.

Insgesamt ist die Unsicherheit an den Märkten groß. Dies zeigt sich auch an den deutlichen Kursverlusten bei Aktien. Händler sehen vor allem geopolitische Risiken. Am Dienstag kamen Spekulationen über Unstimmigkeiten in der türkischen Regierungskoalition hinzu. Wie Damoklesschwerter schweben weiterhin die Brexit-Verhandlungen, der Fall Khashoggi und der Handelskonflikt zwischen den USA und China über den Finanzmärkten./jsl/he