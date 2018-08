Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Schwellenländerkrise

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag von den Währungsturbulenzen in einigen Schwellenländern profitiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,47 Prozent auf 163,02 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,34 Prozent.

Die deutlichen Kursverluste des argentinischen Peso und der türkischen Lira sorgten für Verunsicherung. So fiel der Peso trotzt einer massiven Leitzinsanhebung der Notenbank zum US-Dollar erneut auf einen Rekordtiefstand. Auch die Lira rutschte weiter ab. Beobachter fürchten in der Türkei eine Rezession. In diesem Umfeld waren die als sicher gelten deutschen Bundesanleihen gefragt.

Auch schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus Deutschland stützten die Anleihen. Der für europäische Zwecke erhobene Verbraucherpreisindex HVPI stieg im August zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent und blieb damit stabil. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg auf 2,1 Prozent erwartet. Die Daten vermindern etwas den Druck auf die Notenbank aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen./jsl/he