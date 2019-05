Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Schwache Industriedaten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwache Konjunkturentwicklung und der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Kurse deutscher Anleihen am Dienstag beflügelt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,42 Prozent auf 166,06 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,04 Prozent.

Experten verwiesen auf die schwache Konjunkturentwicklung in der Eurozone. So hatte die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Währungsraum erneut gesenkt. In Deutschland waren die Auftragseingänge für die Industrie im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem hatte es überdurchschnittlich viele Großaufträge gegeben. Die schwache Industrie hatte zuletzt das Wirtschaftswachstum in Deutschland belastet.

Verstärkt wird die Verunsicherung durch den zugespitzten Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die USA hatten zuletzt höhere Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt, weil sie unzufrieden mit den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern sind. Die überraschende Verschärfung hatte weltweit Ängste vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts hervorgerufen. Die Gespräche zwischen den beiden Großmächten sollen aber trotzdem weitergehen./jsl/he