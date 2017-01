Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne vor May-Rede

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag wie auch viele andere europäische Staatsanleihen bis zum Mittag deutliche Kursgewinne verbucht.



Händler nannten als Grund die trübe Börsenstimmung in Europa. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,48 Prozent auf 164,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um gut vier Basispunkte auf 0,27 Prozent.

Das beherrschende Thema an den Finanzmärkten ist eine Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May. Sie will am Dienstag ihre Strategie erläutern, die Großbritannien aus der EU führen soll. Bereits am Wochenende war durchgesickert, dass die Regierung einen "harten Brexit" anstrebt. Dies würde bedeuten, dass Großbritannien, um die vollständige Kontrolle über die Migrationspolitik zu erlangen, den gemeinsamen Binnenmarkt vollständig verlassen würde./bgf/tos/jha/