Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Italien-Anleihen stark unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag angesichts einer weiteren Zuspitzung am italienischen Anleihemarkt deutlich gestiegen.



Bis zum Mittag legte der für den Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,34 Prozent auf 158,10 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,05 Prozentpunkte auf 0,525 Prozent.

Herbe Kritik des italienischen Innenministers Matteo Salvini an der EU-Kommission sorgten erneut für Turbulenzen an den Finanzmärkten und trieben die Anleger in die sicheren Bundesanleihen. Der Parteichef der rechtsradikalen Regierungspartei Lega bezeichnete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Pierre Moscovici als "wahre Feinde" Europas. Er verschärfte so noch einmal den Haushaltskonflikt mit der EU. Salvini traf sich in Rom mit der Chefin des französischen Front National Marine Le Pen. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen legten daraufhin noch einmal deutlich zu. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen kletterte um 0,15 Prozentpunkte auf 3,574 Prozent.

Gestützt wurden die Bundesanleihen auch von enttäuschenden Zahlen aus der deutschen Industrie. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe war im August überraschend den dritten Monat in Folge gefallen. "Die heutigen Zahlen und der Abwärtstrend bei den Auftragseingängen sprechen dafür, dass die Schwäche der deutschen Wirtschaft wohl bis zum Jahresende anhalten wird", sagte Analyst Marco Wagner von der Commerzbank./jsl/jkr/jha/