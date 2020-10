Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Hohe Corona-Unsicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,39 Prozent auf 176,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,63 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone fielen die Renditen. Ausnahmen waren südeuropäische Länder wie Italien und Griechenland.

Die sich zuspitzende Corona-Lage in Europa verunsichert die Anleger. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen großen europäischen Ländern verschärfen die Regierungen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Solange es zu keinen flächendeckenden Lockdowns kommt, rechnen Ökonomen zwar nicht mit einem neuerlichen konjunkturellen Absturz. Wirtschaftliche Folgen dürften aber auch gezielte Einschränkungen mit sich bringen.

Für Verunsicherung sorgt auch der EU-Gipfel in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen beraten, wie ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich doch noch vor Jahresende gelingen könnte. Während die EU Geschlossenheit demonstriert und zu weiteren Verhandlungen bereit ist, läuft die von Premierminister Johnson gesetzte Frist zur Einigung am Donnerstag aus. Nach einem Telefonat mit den EU-Spitzen behielt er sich einen Abbruch der Verhandlungen vor, erklärte aber, er warte zunächst den Gipfel ab. Die Kurse britischer Staatsanleihen legten zu.

Am Nachmittag wird noch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde sprechen. In den USA dürften die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das größte Interesse auf sich ziehen, da sie einen Einblick in die Lage am Arbeitsmarkt bieten. Zwar hat sich der Jobmarkt in den vergangenen Monaten tendenziell von seinem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Allerdings wurde knapp die Hälfte der Stellenverluste, die in die Millionen gehen, noch nicht wieder wettgemacht./jsl/ssc/men