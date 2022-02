Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne nach Angriff auf Ukraine

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat mit starken Kursgewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog am Donnerstag um 0,61 Prozent auf 166,99 Punkte an. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,166 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gerieten die Renditen stark unter Druck.

Angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine steuerten Anleger den als sicher erachteten Hafen der Staatsanleihen an. Allerdings notierten die Kurse zuletzt unter ihren Tageshöchstkursen.

Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland aus der Luft, am Boden und zur See. Der Westen hat bereits weitere starke Sanktionen gegen Russland signalisiert. Angaben aus Kreisen zufolge zielt die Sanktionen der EU auf die Bereiche Energie, Finanzen und Transport ab.

Die aktuelle Entwicklung könnte zu stark steigenden Energiepreisen führen und damit die Inflation in der Eurozone anheizen. Andererseits dürfte die wirtschaftliche Erholung belastet werden. Nach Einschätzung des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann könnte die Entwicklung den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der EZB verlangsamen.

Extrem stark unter Druck geraten sind die Anleihen ukrainischer Anleihen. So stieg die Rendite der in US-Dollar gehandelten zehnjährigen Anleihen um 7,8 Prozentpunkte auf 20,18 Prozent. Die Rendite russischer Anleihen stieg um 4,35 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent./jsl/zb