Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage am Dienstag deutlich zugelegt.



Der Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,31 Prozent auf 161,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,02 Prozentpunkte auf 0,39 Prozent.

Die Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur in der Eurozone mehren sich. So hat sich der Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Zudem sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im April weniger als prognostiziert gestiegen.

Zudem kam die Unsicherheit an den italienischen Anleihemärkten am Dienstag wieder zurück. Die Renditen stiegen nach der Entspannung an den vergangenen Tagen wieder an. Der italienische Senat stimmt am Dienstag in Rom über die neue Regierung ab. Die Vertrauensabstimmung soll gegen 19:30 Uhr beginnen. Da die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega gemeinsam die Mehrheit im Senat stellen, gilt es als ausgemacht, dass sie das Vertrauen bekommen. Unter Druck gerieten auch die Staatsanleihen Spaniens und Portugals.

Am Nachmittag wird in den USA noch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht./jsl/jkr/fba