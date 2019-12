Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen.



Am Markt war die Rede von einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,20 Prozent auf 172,54 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel um 0,03 Prozentpunkte auf minus 0,33 Prozent. In Europa gaben die Renditen an den meisten Anleihemärkten nach.

Beobachter erklärten die rege Nachfrage nach Bundesanleihen mit der Unsicherheit über den Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China. Außerdem hielten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend zurück.

Von der Fed wird nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr keine weitere Reduzierung erwartet. Viele Beobachter stellen sich aber die Frage, unter welchen Umständen die Fed ihre abwartende Haltung ablegen könnte. Notenbankchef Jerome Powell hat nach dem Zinsentscheid Gelegenheit, auf derartige Fragen einzugehen.

Vor dem Zinsentscheid der Fed wurden die US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Die Inflationsrate ist erstmals seit einem Jahr wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu. Volkswirte hatte mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Die Notenbank dürfte sich durch die Daten in ihrer abwartenden Haltung bestätigt sehen, kommentierte Patrick Boldt, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jsl/jkr/fba