Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Tagesverlauf ihre Kursgewinne ausgeweitet.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,30 Prozent auf 173,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,51 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach.

Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank. Eine weitere Zinssenkung in den USA um 0,25 Prozentpunkte gilt als wahrscheinlich. "Zwar gibt es innerhalb des FOMC unterschiedliche Einschätzungen über die Notwendigkeit einer weiteren Reduzierung, doch mehrheitlich gab es keinen öffentlichen Widerstand gegen den avisierten Lockerungsschritt", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba in einem Kommentar.

Entscheidend für die Reaktion am deutschen Rentenmarkt dürfte laut Experten vor allem sein, welche Signale die Notenbank für das weitere Vorangehen der Fed gibt. Signale für weitere Zinssenkungen würden die Anleihen tendenziell belasten.

Gestützt wurden die Anleihen durch die Zuspitzung im Iran-Konflikt. Nach den Angriffen auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien will US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen den Iran "bedeutend verstärken". Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter. Saudi-Arabien machte zudem offiziell den Iran für die Angriffe verantwortlich./jsl/jkr/jha/