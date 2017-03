Deutsche Anleihen: Deutlich schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich schwächer tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,52 Prozent auf 159,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um fünf Basispunkte auf 0,46 Prozent.

Der Wahlsieg der rechtsliberalen Partei des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte hat die Zuversicht an den Finanzmärkten gestärkt. Bundesanleihen wurden daher weniger gesucht. Die Partei des EU-Gegners Geert Wilders blieb hinter den Erwartungen zurück. "Allerdings sollte das nicht darüber hinweg täuschen, dass die Regierungsbildung in den Niederlanden schwierig wird", kommentierte Dirk Gojny, Analyst bei der National-Bank. Es müssen die Interessen von mindestens vier Parteien unter einer Hut gebracht werden.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch den Leitzins wie erwartet angehoben. Die Fed hat außerdem an ihrem bisher in Aussicht gestellten Straffungstempo festhalten. Sie signalisierte zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr. Im weiteren Handelsverlauf wird noch die Bank of England ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Hier wird keine Änderung erwartet./jsl/jkr/she