Deutsche Anleihen: Deutlich schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag deutlich schwächer tendiert.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,48 Prozent auf 159,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich um fünf Basispunkte auf 0,48 Prozent.

Neben robusten Zahlen vom deutschen Außenhandel wirkte die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag nach und drückte auf die Anleihekurse. Die EZB setzt zwar ihre extrem lockere Geldpolitik fort. Notenbank-Präsident Mario Draghi gab sich mit Blick auf die Konjunkturaussichten aber spürbar optimistischer. Die Wachstumserwartungen für den Euroraum wurden für dieses und kommendes Jahr ebenso angehoben wie die Inflationsprognosen.

Am späten Nachmittag weiteten die Anleihen ihre Kursverluste aus. Im geldpolitischen Rat der EZB ist Insidern zufolge über eine mögliche Zinserhöhung vor dem Auslaufen des Anleihe-Kaufprogramms diskutiert worden. Bei der jüngsten Zinssitzung sei diese Vorgehensweise erörtert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und berief sich auf mehrere EZB-Vertreter, ohne Namen zu nennen.

Der US-Arbeitsmarktbericht spielte am Markt hingegen keine entscheidende Rolle. Die Beschäftigtenzahl in den USA legte im Februar stärker zu als erwartet. Händler erklärten die verhaltene Reaktion mit den Zinserwartungen in den USA. Eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche galt bereits vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten als sicher./jsl/jkr/stw