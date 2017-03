Deutsche Anleihen: Deutlich schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich schwächer tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future (Juni-Kontrakt) fiel bis zum Mittag um 0,25 Prozent auf 160,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,35 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen überwiegend zu.

Die Risikoneigung an den Märkten sei etwas gestiegen, sagten Händler. Die Zahlen zur Industrieproduktion aus Deutschland und Spanien fielen im Januar besser als erwartet aus. Ansonsten stehen am Rentenmarkt weiterhin die politischen Entwicklungen im Euroraum und insbesondere die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Fokus.

Im weiteren Tagesverlauf stehen noch Zahlen des privaten Instituts ADP zum US-Arbeitsmarkt zur Veröffentlichung an. Letztere gelten als wichtiger Vorabhinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag auf dem Kalender steht.

Allerdings dürften nur sehr negative Überraschungen vom US-Arbeitsmarkt noch das Potential haben, an den derzeitigen Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed grundlegend etwas zu ändern. Die Märkte gehen mittlerweile fest von einer Leitzinserhöhung Mitte März aus./jsl/bgf/zb