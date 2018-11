Deutsche Anleihen: Deutlich gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Abend um 0,31 Prozent auf 161,36 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,32 Prozent.

Die sinkenden Renditen von Bundesanleihen werden am Markt mit Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell erklärt. Er hatte am Vortag in einer Rede gesagt, dass das aktuelle Zinsniveau in den USA nur leicht unter dem sogenannten neutralen Zins liege. Wenn dieses Niveau erreicht wird, dann wird die Konjunktur durch die Geldpolitik weder gebremst noch angeschoben. Die Aussagen von Powell wurden am Markt als Hinweis auf ein langsameres Tempo bei künftigen Zinserhöhungen in den USA gedeutet.

Am Nachmittag stützte zudem die im November gesunkene Inflationsrate in Deutschland die Anleihekurse etwas. Die Jahresinflationsrate fiel von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent. Volkswirte hatten einen weniger starken Rückgang auf 2,4 Prozent erwartet. Eine sich abschwächende Inflation in der Eurozone insgesamt würde es der EZB erlauben, die geldpolitische Wende noch langsamer als bisher erwartet einzuleiten.

Besonders deutlich gefallen sind die Renditen italienischer Anleihen. Aussagen von Regierungsvertretern, die erneut auf ein gewisses Einlenken im Haushaltsstreit mit der EU hindeuteten, stützten die Kurse./jsl/she