Deutsche Anleihen: Deutlich gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future büßte bis zum späten Nachmittag 0,40 Prozent auf 171,54 Punkte ein. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,19 Prozent. Auch an den anderen Anleihemärkten der Eurozone legten die Renditen deutlich zu.

Die Anleihemarkt fehlte es kurz vor Jahresende an klaren Impulsen. Der sehr dünne Handel führt zu stärkeren Kursausschlägen. In der Eurozone wurden die Geldmengen- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht. Das Wachstum der Geldmenge in der Eurozone hat sich im November etwas abgeschwächt. Gestiegen ist laut EZB-Daten jedoch die Kreditvergabe an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. /jsl/he