Deutsche Anleihen: Deutlich gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstagnachmittag nach robusten US-Konjunkturdaten deutlich gefallen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zuletzt um 0,21 Prozent auf 175,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,57 Prozent.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA belasteten die als sicher geltenden Anleihen. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Zudem stieg im September der Index der wirtschaftlichen Frühindikatoren stärker als erwartet. Auch Zahlen vom Immobilienmarkt überraschten positiv.

Zudem gibt es Hinweise, dass sich in den USA Republikaner und Demokraten doch noch auf ein Konjunkturpaket einigen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sprach davon, dass man das Ziel fast erreicht habe.

Die Anleihen profitierten nicht von der ansonsten weiterhin hohen Unsicherheit an den Finanzmärkten. So steigen die Corona-Infektionszahlen weiter stark. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 11 287 erstmals den Wert von 10 000 überschritten. In anderen Ländern Europas ist die Entwicklung noch gravierender und die Furcht vor weiteren wirtschaftlichen Beschränkungen wächst./jsl/he