Deutsche Anleihen: Anleger steuern weiter sichere Häfen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger steuern wegen der Corona-Krise weiterhin sichere Häfen wie Bundesanleihen an.



Am Freitag setzte sich der Kursanstieg deutscher Bundeswertpapiere fort, im Gegenzug gingen die Renditen weiter zurück. Anleihen südeuropäischer Länder wie Italien, Spanien oder Portugal standen dagegen weiter unter Druck.

Der für den deutschen Markt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,23 Prozent auf 176,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf minus 0,59 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Oktober. Italienische Staatsanleihen verzeichneten dagegen abermals deutliche Verluste.

Nach wie vor sind die Finanzmärkte in großer Aufregung wegen der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Es werden wirtschaftliche Schäden befürchtet. Die asiatischen Aktienmärkte setzten ihre Talfahrt am Freitag fort. In Europa zeichnen sich ebenfalls weitere Verluste ab. Konjunkturdaten treten in diesem Umfeld in den Hintergrund./bgf/jsl/zb