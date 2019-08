Deutsche Anleihen: Anleger flüchten in Sicherheit - Renditen auf Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China lässt Anleger verstärkt nach Sicherheit suchen.



Das treibt die Kurse von Bundesanleihen, im Gegenzug sinken ihre Renditen auf neue Rekordtiefstände. In Deutschland rentierten 30-jährige Bundesanleihen am Freitag erstmals negativ.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag auf ein Rekordhoch von 176,10 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf ein Rekordtief von minus 0,5 Prozent. 30-jährige Papiere rentierten im Tief mit minus 0,006 Prozent.

Nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa war die Nachfrage nach Staatsanleihen hoch. In Asien und den USA gaben die Renditen von Staatsanleihen ebenfalls deutlich nach.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle gegen China angekündigt hatte, machte China am Freitag deutlich, dass es in diesem Fall mit Gegenmaßnahmen reagieren werde. Die Auswirkungen des Konflikts gelten als große Gefahr für die Weltwirtschaft./bgf/jkr/jha/